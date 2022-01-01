ДокументацияВходРегистрация
При поддержке Finandy Exchange Token

Что такое Finandy?

👉 Посмотрите видео
ПокупкаПродажа
Инструменты для торговли
Экономь до 40% на комиссиях
Инвестируй в будущее с токенов FIN
12:01
Открыт LONG
позиция: #12345
12:54
Отслеживание прибыли
триггер: мин. прибыль 1.5%
12:57
Окончание отслеживания
триггер: началась красная зона MACD
12:57
Закрытие LONG
прибыль: 1.87%

Создать аккаунт

Мин. 8 символов: БОЛЬШИМИ, маленькими и 0-9
Уже зарегистрирован?ВходПользовательское соглашение
03:01
Получен сигнал на продажу
триггер: по стратегии
03:01
Открыт SHORT
ордер: по цене bid
04:47
Получен сигнал на покупку
триггер: по стратегии
04:47
Закрытие SHORT
прибыль: 3.45%

Биржа Finandy

Spot, Futures
Бесплатно
Боты скоро
Сигналы Tradingview
Торговый терминал
Копи-трейдинг
Начать торговать

Binance API

Spot, Margin, Futures
Бесплатно*
Боты скоро
Сигналы Tradingview
Торговый терминал
Копи-трейдинг
Как подключить?
Поддержка

Соц. сети

НовостиTwitter

Функционал

Документация

Copyright © 2022 Finandy. Все права защищены