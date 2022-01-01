ERC20 Ethereum

Адрес токена :

Дата создания : 21.08.2020

Платформа :Адрес токена : 0x56d649FF34e83b61c94Da1E6f92617b7C5210beB Дата создания :

Назначение

Finandy предлагает индивидуальные решения для частных и корпоративных трейдеров и институциональных инвесторов, торгующих цифровыми активами. При открытии сделки терминал Finandy предоставит ясность факторов и структурирует все технические параметры для вашей позиции.

С использованием модулей вы легко воплотите все свои торговые стратегии, а дополнительные настройки дадут высокий уровень автоматизации.

Когда вы используйте Finandy нет необходимости переключаться на другие ресурсы, жертвуя оптимизацией, временем и автономностью своей позиции. Используйте терминал под свою методику и сосредоточьтесь на принятии решений без “шума”.

Finandy - терминал построен на модульной системе, что позволяет произвести детальную настройку управления позицией. Для комбинации индикаторов или событий достаточно включить/отключить модули и произвести легкую настройку.

Для сложных и авторских стратегий, которые используют много событий в сочетании с несколькими индикаторами предусмотрено создание ордеров по сигналу через web-hooks от Tradingview, написанные на PINE-scripts.

Таким образом ваш набор инструментов для управления сделкой является максимально гибким под ваши задачи.

Автоматизация

Finandy terminal - бесплатная автоматизированная система создания и управления позициями на спотовом, маржинальном, фьючерсном счетах биржи Binance используя PINE-скрипты от TradingView.

Терминал автоматизирует рутинную, однотипную работу трейдера по выставлению Тейк профитов, усреднений и Стоп лосса, а также предоставляет ряд дополнительных инструментов, которые позволяют сделать трейдинг более наглядным и простым.